Over twee weken eerste nachttrein naar Schiphol met stop in Assen

De nachttrein van Arriva naar Schiphol, met een eerste stop in Assen, rijdt op 21 januari voor het eerst. De wekelijkse rit naar de luchthaven vertrekt dan om 01.48 uur vanaf het hoofdstation in Groningen.

De nachttrein rijdt daarna wekelijks in de nacht van vrijdag op zaterdag. Naast de stop in Assen doet de trein ook de stations van Zwolle, Lelystad, Almere en Amsterdam Zuid aan. Eindbestemming Schiphol wordt om 03.50 uur bereikt.

Om 05.07 uur vertrekt de trein weer van de luchthaven en komt om 07.17 uur weer in Groningen aan. Onderweg wordt er opnieuw gestopt in Assen.

Arriva voert de ritten uit met treinen die normaal tussen Emmen en Zwolle rijden. Die treinen rijden elektrisch, in tegenstelling tot de treinen die in Noord-Nederland rijden. De ov-chipkaart geldt niet in de nachttrein. Reizigers kunnen voor een vaste prijs van 10 euro een kaartje kopen via de Glimble-app van Arriva.