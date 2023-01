Bedreiging met mes in de Jumbo Emmen: vier maanden de cel in

Een 33-jarige man uit Emmen die in oktober een medewerker van een Jumbo-filiaal in Emmen met een mes bedreigde, is vrijdag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van zes maanden waarvan twee maanden voorwaardelijk.

De Emmenaar heeft een strafblad en liep in verschillende proeftijden van eerdere straffen. De rechter bepaalde dat hij twee voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraffen van negen weken en 56 dagen alsnog uit moet zitten. Op de zitting betuigde de winkeldief spijt aan de Jumbo-medewerker die hij met een mes had verwond. "Ik snap dat het impact heeft gehad", aldus de verdachte.

Hij had spullen gestolen - onder andere neusspray, keelpastilles en aambeiendoekjes - en werd bij het verlaten van de winkel door een medewerker aangesproken. De verdachte raakte naar eigen zeggen in paniek. Er ontstond een worsteling waarbij de winkeldief de medewerker om de nek vastgreep en een mes tevoorschijn haalde.

Omdat de verdachte met het mes om zich heen zwaaide, werd de winkelbediende op de schouder geraakt. De dief sloeg op de vlucht en werd in de buurt van de winkel opgepakt.

Geld om drugs te kopen

Tegen de rechter zei hij dat hij destijds verslaafd was aan heroïne en cocaïne. Hij wilde de gestolen spullen verkopen om drugs te kunnen kopen. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis is hij in drie maanden tijd zelfstandig afgekickt.

Hij wil clean blijven en vechten om van de drugs af te blijven, zei hij op de zitting. De reclassering schetste echter een somber beeld: er is in het verleden al acht keer geprobeerd de verdachte hulp te bieden en van de drugs af te krijgen. Hij heeft twee keer in een kliniek gezeten. Iedere keer verviel hij weer in zijn oude gewoontes. De reclassering zag er geen heil in om de man opnieuw hulp en begeleiding te bieden.

Toch begeleiding

Begeleiding was iets wat zijn cliënt nu juist wel nodig had, betoogde advocaat Thei Houben. "We kunnen deze man niet aan zijn lot overlaten." De rechter toonde zich gevoelig voor het betoog van de advocaat. Ondanks het negatieve reclasseringsadvies bepaalde de rechter dat de Emmenaar zich moet melden bij de reclassering en dat hij moet zich laten behandelen bij de verslavingszorg.