Minister Slob maakt zich zorgen om krimpbeleid kleine scholen

Voor scholen in zeer dunbevolkte gebieden zoals plattelandsregio's geldt een norm van minimaal 23 leerlingen om open te blijven. Bij minder leerlingen is de kwaliteit van het onderwijs niet langer gewaarborgd, zegt Slob. "Dan worden die scholen heel kwetsbaar. In tijden van krimp proberen we met extra financiële steun steeds kleiner wordende scholen open te houden, zodat ze daar ook goed onderwijs kunnen bieden."Uit een prognose van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat de krimp zich de komende jaren doorzet. Mogelijk duiken ook scholen in Drenthe onder de opheffingsnorm van 23, waardoor sluiting dreigt.Slob maakt zich zorgen om schoolbesturen die niet doorhebben dat het leerlingenaantal daalt en daar vervolgens ook niet op handelen. "Op veel plekken gaat het wel goed, maar er zijn ook scholen waar men de krimp over zich heen laat komen", zegt hij. "Dat is dramatisch voor kinderen en hun ouders. Ik doe ook nu weer een oproep aan iedereen die hier nadrukkelijk mee te maken heeft: kijk vooruit, en zorg dat je bestuurlijk goed handelt."Basisschool Het Blokland in Noordscheschut is een school die, volgens de prognose van DUO, vanaf 2021 minder dan 23 leerlingen heeft. Dat zou betekenen dat de school op termijn moet sluiten, mocht dat werkelijkheid worden.Directeur Hans Setz van Het Blokland voelt zich niet aangesproken door de woorden van de minister. Hij laat de krimp niet over zich heen komen, zoals Slob dat zegt, maar heeft maatregelen genomen in de hoop dat het leerlingenaantal op zijn school zelfs gaat stijgen. "Wij hebben er vertrouwen dat we niet onder de norm komen", zegt hij.Het Blokland biedt sinds 1 september naast onderwijs ook kinderopvang en naschoolse opvang aan. Setz: "We proberen de ouders zo vroeg mogelijk aan ons te binden. Zo proberen we in te spelen op de krimp."Het voordeel hiervan is, legt Setz uit, is dat ouders kinderen niet constant naar een andere plek hoeven te brengen. Daarnaast krijgen kinderen steeds met dezelfde gezichten te maken in hetzelfde gebouw. "Dat geeft rust en veiligheid."Ook probeert de school in Noordscheschut zich te onderscheiden door het onderwijs te vernieuwen met het zogeheten jenaplanonderwijs . "Anders ben je hetzelfde aan het doen als andere scholen. Ook op deze manier hopen we ouders te binden."Minister Slob vindt dat scholen soms te veel met elkaar concurreren. Dat is in zijn ogen niet meer van deze tijd en is samenwerking tussen scholen juist van groot belang voor het onderwijsaanbod in de regio.Setz vindt niet dat hij met het kindcentra andere scholen beconcurreert. "We verbinden juist. Met andere scholen worden contacten gelegd over onze naschoolse opvang. Wij kunnen ook hen helpen."