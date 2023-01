Doek valt voor Vrouwen van Nu Meppel: 'We hadden het imago niet mee'

Vrouwen van Nu Meppel behoort tot het verleden. Na 85 jaar is het doek gevallen omdat het bestuur van de vereniging geen toekomst meer ziet.

Het is vooral de vergrijzing van de vereniging die zijn tol eist, vertelt voorzitter Siepie Sietzema. "Soms komen leden te overlijden, en nieuwe leden komen er niet meer bij. Daarom hadden we nu nog maar 48 leden." Daarvan was een groot deel al ouder dan 80. "Op hen kun je geen beroep meer doen voor drukke bestuursactiviteiten, waardoor het organiseren van bijeenkomsten steeds lastiger werd."

De oudere doelgroep bleek ook minder vatbaar voor veranderen. Zo werd er samenwerking opgezet met andere organisaties, maar daardoor kwamen de Vrouwen van Nu op andere dagen en tijdstippen bijeen dan de leden gewend waren. "En dat bleek toch lastig. Ook omdat sommigen gebracht moeten worden door familie", aldus Sietzema.

Pittige bedragen

De corona-crisis gaf eigenlijk het laatste zetje richting opheffen van de vereniging. "Door de strenge regels kwam er bijna niemand meer, maar ook toen de coronacrisis verdween kwam het moeilijk op gang. Je kunt het een nekslag noemen."

Ook werd het organiseren van activiteiten steeds duurder, wat moeilijk is met een kleinere groep geïnteresseerden. "We nodigen graag een spreker uit. Die vertelt ons dan over zijn beroep, of over een mooie reis. Maar die mensen hebben na de coronacrisis hun prijzen flink opgeschroefd tot pittige bedragen."

Oubollig imago

Sietzema werd zelf lid van de Vrouwen van Nu naar haar pensionering in 2015. Haar viel op dat het opheffen van de vereniging toen eigenlijk al was ingezet, mede omdat er niemand was die voorzitter wilde zijn. Daarom werd ze het zelf.

Het opheffen van de verenging heeft ze nog ruim zeven jaar weten uit te stellen. "Dat voelde niet als uitstel van executie, we hebben het met erg veel plezier gedaan. Maar ook met realisme, we wisten dat het moeilijk zou worden. Vrouwen van Nu komt voort uit de plattelandsvrouwen. En Meppel is daarvoor wellicht toch te stads."

"Ook het imago hebben we niet mee", vervolgt Sietzema. "Dat oubollige blijft aan ons hangen. En de jonge meiden hebben natuurlijk heel andere interesses gekregen. Ze werken meer, hebben eigen feestjes en willen vaak minder gebonden zijn aan zo'n verwachtingspatroon dat je er elke maand bent."

Finito

Het opzoeken van media-aandacht, de introductie van een eendaagsbestuur, ophalen van extra subsidie en reclame op markten heeft niet mogen baten. "Het is nu heel moeilijk om te beslissing te maken, maar het is niet anders", zegt Sietzema. "We hebben alles gedaan om het tij te keren maar het is finito. Ik hoop dat de leden niet in een zwart gat vallen, en andere warme plekken vinden."