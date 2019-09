Basisschoolleerlingen Hoogeveen vertellen minister Slob over hun project

Slob begint zijn bezoek bij OBS Villa Kakelbont. Daar gaat hij in gesprek met leerlingen van de school. Een van hen is Ayhnoa Kailey uit groep acht. Zij praat de minister bij over hun keycords en hun rondetafelmethode. "Op de keycords staan vragen die we kunnen stellen als er bijvoorbeeld ruzie is tussen leerlingen', legt ze uit. "En de ronde tafel vind ik eigenlijk heel prettig. Met de leerlingenraad zitten we daar aan te overleggen en dan kun je iedereen goed zien."Ook praat Slob bij Villa Kakelbont met wethouder Gert Vos en met de directeur van de school. Na afloop wandelt hij naar CBS Juliana van Stolberg. Ook zij maken gebruik van de keycords en proberen zo de leerlingen met elkaar te verbinden.Naast de scholen en de gemeente zijn nog meer instanties betrokken bij de Gelijke Kansen Agenda. Met zijn allen proberen ze de kinderen met elkaar te verbinden en de doorstroming tussen de scholen zo goed mogelijk te laten verlopen.Na afloop krijgt Slob zelfs een keycord mee, om te gebruiken tijdens de ministerraad als ze er niet uit komen. "Ik vind dit een heel mooi initiatief en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen", vertelt Slob. Hij is onder de indruk van de samenwerking tussen de twee basisscholen. "Als je dan hoort dat ze eerst met de ruggen tegen elkaar aan staan maar nu als ze elkaar ontmoeten een high five geven, dan is dat toch fantastisch!"