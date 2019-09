Partij voor de Dieren verbaasd over schoolprogramma met hamburgers

De partij wil de mening van Gedeputeerde Staten weten en hoe door de provincie het initiatief op Duurzaamheidsdag en tijdens dewordt gepromoot. Gedeputeerde Henk Jumelet opent het evenement op 7 oktober.Mede-initiatiefnemer en vrijwilliger Wija Koers zegt dat ze wil dat kinderen beter gaan nadenken over voedsel. Daarbij wordt het initiatief gelinkt aan de Kinderboekenweek, die dit jaar reizen als thema heeft. “Vlees dat hier uit Nederland wordt geproduceerd, heeft minder voetstapjes nodig.”De PvdD vraagt zich af of het wenselijk is om voedingsmiddelen aan kinderen te promoten en als dat gebeurt, of het niet beter met een ‘logisch initiatief’ als hamburgers op basis van peulvruchten gedaan kan worden. Statenlid Thea Potharst: “We zijn voorstander van lokale producten. Maar als je kijkt naar duurzaam voedsel, dan is rood vlees dat niet. Vertel dan het eerlijke verhaal.”“Het gaat om de pasjes”, zegt Koers over de stappen die ondernomen worden om vlees te produceren. Ze denkt dat dat ze wordt gebruikt voor de ‘credo’s van de partij’. “Het is jammer dat we gebruikt worden voor de frames van de Partij voor de Dieren, daar weiger ik in mee te gaan.”Over het feit dat zij of haar mede-initiatiefnemers niet zijn benaderd door de partij en dat die de informatie erover alleen van de site heeft gehaald, is Koers sprakeloos. “Mijn mond valt open. Zo gaan we in Drenthe niet met elkaar om.”