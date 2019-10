Stoppoli moet Drenten helpen van sigaret af te blijven

Het initiatief van de GGD en VNN is in het kader van 'stoptober'. Met deze actie hopen gezondheidsorganisaties in Nederland in oktober zoveel mogelijk mensen te laten stoppen met roken. De pop-uppolikliniek wordt in de drie noordelijke provincies gratis aangeboden aan stevige rokers. Naast voorlichting draait het vooral om groepsverband. Deelnemers hebben iedere dag contact met elkaar en kunnen zo hun ervaringen en tips uitwisselen met elkaar.Marcel van der Velde volgt samen met veertien andere rokers een cursus in Assen. Dat hij ieder kwartier een shag opsteekt, 70 euro per week kwijt is aan tabak en last heeft van zijn gezondheid waren genoeg redenen om te stoppen. "Ik heb al eens eerder geprobeerd om te stoppen. Toen heb ik het vier maanden volgehouden. Hopelijk ben ik er na dit traject eindelijk écht vanaf.Van der Velde heeft er veel vertrouwen in. Vooral omdat hij samen met mensen uit zijn directe omgeving naar de stoppoli gaat. "Als mensen in je buurt niet roken, is de verleiding ook minder groot. Je krijgt dan minder snel een sigaret aangeboden. Daarnaast kun je elkaar alert houden op het niet-roken.