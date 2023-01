Sanne (35) schreef een boek over haar 'goedaardige' tumor, die toch levensbedreigend bleek

In 2009 werd een hersentumor ontdekt bij de 35-jarige Sanne Olde Olthof uit Frederiksoord. Drie jaar later zou haar laatste MRI-scan zijn. "Tot ziens, we zien je niet weer", zeiden ze in het ziekenhuis over het 'goedaardige' gezwel in haar hoofd. Maar niets bleek minder waar. In 2019 sloeg het noodlot toe: de tumor bleek kwaadaardig.

Eerst zou Olde Olthof niet ouder dan 65 jaar worden. Met nog de nodige jaren voor de boeg, legde ze zich daarbij neer. "Maar op de controle-MRI-scan zagen ze dat mijn tumor zó versmeerd was door mijn hersenen waardoor ik een houdbaarheidsdatum van om en nabij de tien jaar heb gekregen", vertelt ze in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Van die tien jaar zijn er nu drie verstreken. "Ik zeg nu niet: over tien jaar ben ik er niet meer. Niemand geeft mij een datum, dat bepaal ik uiteindelijk zelf."

'Er moet wat in de medische wereld veranderen'

Carpe diem, oftewel: pluk de dag. Dat is het motto geworden van Olde Olthof in de jaren die nog komen. Een van de dingen die ze al heeft gedaan, is een boek schrijven over wat ze meemaakte. Hoi ik ben Sanne en ik heb een hersentumor, heet het. "Het is niet alleen mijn eigen verhaal, maar ook die van anderen", spreekt ze namens andere patiënten bij wie (te laat) een hersentumor werd geconstateerd. "Van de mensen die niet geloofd werden en dingen zouden zien, die wél gewoon klopten. Er moet wat in de medische wereld veranderen om hersentumoren sneller op te sporen. Het is nog altijd een van de dodelijkste kankersoorten die er zijn."

De klachten ontstonden bij Olde Olthof in 2008. Ze had last van barstende koppijn. Haar huisarts greep niet in. Het zat tussen haar oren, zo werd haar verteld. Een vervangend huisarts wees haar wel door. Nadat ze volgens de artsen in 2012 'uitbehandeld' was, werd ze in een autorit in 2019 weer gek van de lichtflitsen die haar zicht totaal belemmerden. "Maar ik dacht geen moment aan die tumor. Geen seconde."

De medische molen in

Een nieuwe uitslag deed het doemscenario uitkomen. "Je hebt een kwaadaardige hersentumor en die is zodanig gegroeid dat we je naar het UMCG sturen. Je gaat de molen weer in", luidde de conclusie. "Dat was een klap in m'n gezicht. Ik heb nooit meer gedacht aan die tumor. 'Dat doe ik nog wel even voor m'n werk'", dacht ze over de uitkomst.

Er volgden bestralingsbehandelingen en chemokuren. Aan het infuus hoefde ze niet. "Voor mijn gevoel heb ik de makkelijke weg bewandeld, maar soms ben ik hondsberoerd. Inmiddels ben ik een jaar zonder chemo, maar heb dagelijks nog last van klachten." Ze heeft moeite met spreken, woorden te vinden en haar geheugen vindt ze een 'drama'. Ook slaat de vermoeidheid steeds harder toe. "Achteraf denk ik: dit is veel te zwaar geweest", zegt ze over de behandeling.

Olde Olthof verwijt zichzelf niet dat ze, na de 'geruststellende' mededeling in 2012, niet eerder aan de bel heeft getrokken. "Het komt weleens naar boven. Was ik toen maar... dan was het nu misschien allemaal anders geweest."

Tattoo

Desondanks houdt de Drentse de moed erin. Ze heeft een tatoeage laten zetten met de tekst We always have today, om aan te geven 'dat we vandaag allemaal nog hebben'. "Waar we ook over zeuren en klagen, vandaag hebben we en die dag moeten we pakken. Wees gelukkig en doe de dingen die je wil doen."