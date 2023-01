De week van Drenthe: in het spoor van Vincent van Gogh en minder schade tijdens jaarwisseling

Camera's tegen autobranden in Assen, een boottocht in de voetsporen van Vincent van Gogh en wederom een drugslab gevonden in de gemeente Coevorden. Ook in de eerste week van 2023 gebeurde er weer voldoende in onze provincie. In het weekoverzicht zie je weer de belangrijkste nieuwsonderwerpen van de afgelopen dagen.

Camera's tegen autobranden in Assen

Sinds een jaar wordt Assen geteisterd door tientallen autobranden. De branden veroorzaken veel onrust onder de inwoners en daarom heeft de gemeente twee camera's geplaatst in de wijk Pittelo. De bewoners reageren positief op de komst van de camera's. "Ik ben elke ochtend nog blij dat mijn auto er staat", vertelt een bewoner. "Dus van mij mogen ze er permanent komen. Het geeft een veiliger gevoel."

Boottocht in de voetsporen van Vincent van Gogh

140 jaar geleden bezocht schilder Vincent van Gogh onze provincie en voer hij met de boot van Hoogeveen richting Nieuw-Amsterdam. Deze route wordt weer nieuw leven ingeblazen door Stichting Drentse Praam. Deze stichting heeft een oud schip gekocht, waarmee ze Van Gogh-vaartochten willen organiseren langs deze vaarroute.

Op dit moment ligt het schip nog in Meppel, waar vrijwilligers van de Drentse Praam bezig zijn met de voorbereidingen om het vaartuig te verplaatsen. Naar verwachting kan de boot in februari het water in en worden komende zomer de eerste vaartochten gehouden.

Minder schade tijdens jaarwisseling

De schade tijdens de jaarwisseling is over het algemeen lager dan in de afgelopen jaren. Nog niet alle cijfers zijn bekend, maar alleen in de gemeente Tynaarlo lijkt de schade iets hoger te zijn dan vorig jaar. De gemeente Westerveld is zelfs schadevrij door de jaarwisseling gekomen, tot genoegen van burgemeester Rikus Jager: "Als de politie je dan 's ochtends belt en laat weten dat alles rustig is verlopen, dan is dat wel fijn om te horen."

Meer geld nodig voor verbouwing schouwburg in Meppel

18 miljoen euro blijkt niet genoeg te zijn voor de verbouwing van Schouwburg Ogterop in Meppel. Er ligt een verbouwingsplan op tafel om het cultuurhuis in Meppel voor dit bedrag te verbouwen, maar het is waarschijnlijk onvoldoende om alle wensen te realiseren.

Mede door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie zijn de bouwkosten enorm gestegen. Schouwburgdirecteur Natalie Straatman gaat terug naar de tekentafel om een kleiner plan uit te werken, wat wel binnen het budget valt.

Weer drugslab opgerold in gemeente Coevorden

Voor de derde keer in anderhalf jaar tijd is er een drugslab aangetroffen in de gemeente Coevorden. In Holsloot werd afgelopen donderdag een lab in aanbouw voor synthetische drugs gevonden door de politie. Bij de inval zijn acht mensen opgepakt, waaronder een 40-jarige man uit Coevorden.