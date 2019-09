Moet de N33 bij elke onderhoudsbeurt dicht?

Volgens ingewijden staat in het onderhoudscontract dat delen van de N33 zes keer per jaar mogen worden afgesloten. Uit gegevens van Rijkswaterstaat blijkt dat in de praktijk acht keer te zijn. Meestal gebeurt dat een heel weekeind of twee dagen achter elkaar."Het is van de gekke dat de weg dan helemaal dichtgaat. We krijgen klachten van weggebruikers die dan alleen een maaimachine zien voor de bermen. Ik snap dat het heel erg gemakkelijk en goedkoop is voor de aannemer om de hele weg af te sluiten. Maar ga dan maaien met meerdere machines zodat het werk na een halve dag of één dag klaar is", zegt PVV Drenthe-fractievoorzitter Nico Uppelschoten.RTV Drenthe heeft contact gezocht met de aannemer die het onderhoud aan de N33 doet, maar die wil niet reageren en verwijst naar wegeigenaar Rijkswaterstaat (RWS). Volgens RWS worden de maaiwerkzaamheden juist gecombineerd met ander werk aan de weg. Zoals asfalteren, verkeersborden schoonmaken en bomenkap. Door het onderhoud te bundelen, is er volgens Baudina Schaafsma van RWS juist een heel hoge beschikbaarheid van de N33 voor het wegverkeer omdat de weg weinig dicht is.Voor de veiligheid van zowel de weggebruikers als de wegwerkers moet de weg helemaal dicht, zegt Schaafsma. De N33 heeft namelijk geen vluchtstroken. ''Zonder volledige afsluiting voldoen we niet aan veiligheidsrichtlijnen. We herkennen de aandacht van weggebruikers en omwonenden voor de afsluitingen en Rijkswaterstaat is in gesprek met de aannemer om doeltreffendheid in te bouwen. De periodes van afsluiting doen we elk jaar in dezelfde periode: juni/juni en september/oktober."Maar dit jaar waren er ook afsluitingen buiten die periode, zo blijkt uit stukken van RWS.Volgens Piet Muijzert, wegenbouwdeskundige en luis in de pels van infrabeheerders en wegenbouwers, kan het wel degelijk anders. Bij het maaien of onderhouden van de vangrail kan eerst de rechterrijbaan dicht. "Met pionnen en bebording laat je het verkeer met een lagere snelheid over de linkerrijbaan rijden. Ben je klaar met de zijberm, dan draai je het om." Zo kan er volgens Muijzert veilig gewerkt worden en kan het verkeer toch door rijden.Bij grotere werkzaamheden, zoals asfalteren, stelt Muijzert voor om alleen één rijrichting dicht te houden. Pas als de ene kant klaar is doe je de andere weghelft dicht en ga je daar aan de slag. Dan hoeft maar 50 procent om te rijden. Misschien kun je zelfs tijdelijk beide richtingen over één helft van de N33 laten rijden met een lagere snelheid, oppert hij.De N33 is de enige Rijksweg in het Noorden die in zijn geheel afgesloten mag worden voor onderhoud. Van 11 t/m 14 oktober gaat de weg weer helemaal dicht tussen Assen en Gieten in beide richtingen.