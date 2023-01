Herdershondenshow in Zuidwolde gaat stiekem toch meer over de baasjes

105 herdershonden deden vandaag mee aan een show bij Manege den Esch in Zuidwolde. De deelnemers komen uit heel Europa. "De meeste honden komen uit Nederland en Duitsland. Verder hebben we een paar uit België, Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië. Er is zelfs een hond uit Amerika bij. Ik denk dat die hond bij Duitse eigenaren zit; hij zal wel niet speciaal voor deze show zijn overgevlogen', lacht Anja Boonemmer van de organisatie.

De nieuwjaarshow is echt een traditie. "Deze show wordt hier in Zuidwolde al 30 jaar gehouden. De mensen komen hier naartoe om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en samen fris het nieuwe jaar te beginnen. Er zijn veel mensen die niet eens een hond hebben ingeschreven, maar die puur komen voor de nieuwjaarswensen", zegt Boonemmer.

Gedrag boven uiterlijk

De honden moeten een heel programma doorlopen. "Ze moeten sociaal zijn en zich netjes gedragen tussen andere honden en mensen. Dat is het belangrijkste. Verder toetst de keurmeester de herder op het ras 'in stand', dat wil zeggen hoe het ras er uit hoort te zien. Daarnaast kijkt de keurmeester hoe de hond beweegt. Vooral in de oudere leeftijdsklassen is is hoe een hond loopt heel belangrijk", vervolgt ze.

Voor honden die nog niet volwassen zijn, kan het lopen wel een dingetje zijn. "Als een pup wordt geboren is die 500 gram. En als die een half jaar is, is die al 15 kilo. Dus een pup groeit veel harder dan een mensenkind. Soms groeien ze ook helemaal uit elkaar. Dan is het in stand wel een mooie hond, maar dan kan die door zijn lange benen, net als een puber, niet goed bewegen", legt Boonemmer uit.

Mensenspektakel

Drie keurmeesters bepalen wie de winnaar wordt. "Vandaag zijn er twee keurmeesters uit Duitsland en een Nederlandse keurmeester. Die zijn allen gespecialiseerd in dit ras. Bij een gewone keuring kun je iemand treffen die eigenlijk niet zoveel ervaring heeft met herdershonden."

Mogelijk zit de kampioen van de toekomst hiertussen. "Dat zou zomaar kunnen. Ik heb er een paar heel mooie tussen gezien. In september zijn de wereldkampioenschappen en we hebben wel vaker gezien dat een hond die hier heeft gewonnen het ver heeft geschopt bij de wereldkampioenschappen", aldus Boonemmer.

Is het nu eigenlijk een hondenspektakel of een mensenspektakel? Boonemmer lacht: "Ik denk toch een mensenspektakel." Dat valt het meest op bij de looprondjes van de honden. De herders lopen hard, maar de baasjes hollen achter het publiek langs nog harder om de aandacht van de honden te trekken zodat ze nog mooier lopen.

Een beauty

Charlotte Schelhaas en Ursa Koers doen mee met hun hond Bowie van 1,5 jaar oud. Ze hebben een kennel en dus behoorlijk wat ervaring. "Wij trainen iedere dag 10 minuten en een showtraining doen we twee keer per week. Dat doen we in het bos, maar ook in een ring. De hond moet eigenlijk leren naar de geleider te zoeken. Dat hij kijkt: waar is mijn baas? Dan gaat ie mooi lopen", zegt Schelhaas.