Extra bedden en privacy voor hartpatiënten Treant in Emmen

Vanaf 16 januari hebben patiënten met acute hartklachten in het Treant ziekenhuis in Emmen meer comfort. De Eerste Hart Hulp en Hartbewakingsafdeling is vernieuwd. Meer dan duizend bezoekers kwamen vandaag kijken hoe dat eruit ziet.

"Dit is de controlekamer", laat Mandy Boven, meewerkend teamleider bij Treant zien. Via een lange rij computers en schermen kunnen medewerkers de conditie van patiënten straks monitoren. Van patiënten op hun afdeling, maar ook van mensen die met hartklachten op een andere afdeling liggen. "Normaal maakt het veel meer geluid, maar nu liggen er natuurlijk nog geen patiënten", legt Boven uit. Het is een van de nieuwe faciliteiten waar Treant trots op is.

In een lange verbouwing van vier jaar is er een stuk aan het ziekenhuis vast gebouwd. Eerder, in 2020, werd al het hartinterventiecentrum geopend. Deze maand komen daar de Eerste Hart Hulp en Hartbewakingsafdeling bij. "Nee, dit was er nog niet", vertelt cardioloog Margreet Oosterga. "Dit is er speciaal voor ons aangebouwd. De positionering is heel fijn, het is direct naast het hartinterventiecentrum."

Meer bedden

Het ziekenhuis is op de afdeling van elf eerste harthulpbedden naar achttien bedden uitgebreid. Boven: "we hebben nu echt meer kamers tot onze beschikking. Ook een isolatiekamer, die hadden we ook nog niet op de afdeling. Dus bijvoorbeeld mensen met een bepaalde infectie of met corona die kunnen we hier nu ook behandelen. Die voorzieningen zijn nu ook allemaal veel mooier. "

Elk bed ligt op een eigen kamer en dat betekent meer beweegruimte voor de artsen en verpleegkundigen en ook meer privacy. Bij moeilijke gesprekken of een acute behandeling is dat prettig, vertelt Oosterga. "Sommige mensen krijgen een hartinfarct ter plaatse of krijgen een hele vervelende hartritmestoornis. Dan is dat niet fijn als je daar naast ligt en dat meekrijgt. De privacy is daarom erg belangrijk. Voor de patiënt, maar het is voor ons ook heel fijn."

Het aftellen tot de 16e is begonnen. De medewerkers van de afdeling kijken ernaar uit. "Dat wordt een spannende dag waarin we de mensen gaan verhuizen van de oude afdeling naar de nieuwe", zegt Oosterga. Daarna zal ook de IC-afdeling gaan verbouwen. Maar voordat dat zover is, is het eerst tijd voor een feestje.