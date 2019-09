Onderzoek KNVB loopt nog, maar Nieuw Roden 1 moet weer aan de bak

KNVB onderzoekt ongeregeldheden: wedstrijden Nieuw Roden 1 opgeschort

Gieten is zondag de tegenstander in de 3e klasse B.Voorzitter Reimer van der Vlugt laat weten dat het onderzoek van de aanklager van de KNVB nog niet is afgerond en dat de club (en mogelijk ook individuen) mogelijk nog een straf boven het hoofd hangt. "De kans is aanwezig is dat we nog worden uitgenodigd om ons verhaal te doen wat er die zondagmiddag is gebeurd."Volgens bronnen vloog in de slotfase van het bekerduel tussen Nieuw Roden 1 en Houtigehage 1 de vlam in de pan na een overtreding van een Nieuw Roden-speler, waarna er tussen de twee spelers een ruzie ontstond. Daaropvolgend kwamen supporters van Houtigehage het veld op en vielen en rake klappen.Ondanks dat de aanklager van de KNVB het onderzoek nog niet heeft afgerond heeft de bond zowel Nieuw Roden als Houtigehage uit het bekertoernooi gehaald en dat terwijl de Drentse club met 6 punten uit 2 duels een goede kans had om de knockoutfase van de noordelijke districtsbeker te halen.