Noordelijke boeren bereiken regio Amsterdam

"Ze wilden via de A12 richting de residentie, maar hebben besloten een andere route te nemen", zegt verslaggever Gerrit de Boer, die met de boeren meereist. "De A12 staat namelijk helemaal vast.Ook wij hebben last van het extreem drukke verkeer."En druk is het op de Nederlandse wegen. Op het hoogtepunt van de spits stond er ruim duizend kilometer file, mede dankzij de naar Den Haag oprukkende agrariërs.Vanuit allerlei hoeken in het land trekken boeren richting Den Haag. Daar is vanmiddag vanaf 13.00 uur een manifestatie op het Malieveld. Door de actie van de landbouwers stond er op het hoogtepunt van de spits ruim duizend kilometer file op de Nederlands wegen. "Wij staan nu vast ter hoogte van Den Dolder", zegt De Boer. "Je ziet dat het hier steeds drukker wordt op de snelweg. Maar ik merk niet dat mensen vervelend op de actie reageren. De noordelijke optocht naar Den Haag ligt in ieder geval aardig op schema."Op het Malieveld willen de landbouwers duidelijk maken wat voor belangrijke rol zij in de maatschappij spelen. De actiebereidheid is groot, zeker na een uitspraak van regeringspartij D66. Daar werd gezegd dat vanwege de stikstofcrisis de Nederlandse veestapel maar moet worden gehalveerd.Hoewel er honderden tot enkele duizenden trekkers uit het hele land onderweg zijn naar Den Haag, mogen slechts 75 boeren hun trekker op het Malieveld parkeren. Dat heeft de gemeente Den Haag gisteren in overleg met onder meer Agractie, waar verschillende landbouwpartijen in zijn vertegenwoordigd, besloten. Overige voertuigen mogen worden neergezet op het strand van Scheveningen of het voetbalstadion van ADO Den Haag.Volgens verslaggever Gerrit de Boer lijkt het erop dat de boeren zich daar aan gaan houden. "De actievoerders hebben aangegeven hier naar te luisteren. Maar je weet nooit of er nog enkele heethoofden tussen de actievoerders zitten, die andere plannen hebben."Uit app-berichten blijkt overigens dat er vanochtend plannen zijn om de A28 bij Hoogeveen in de richting van Zwolle te blokkeren. Voorbij Knooppunt Hoogeveen worden zowel de twee rijstroken als de vluchtstrook ingenomen door actievoerende boeren. Het verkeer op de A28 naar het zuiden zou worden gewaarschuwd met een tekstkar tussen Spier en Pesse met de tekst: "Boerenprotest. Let op: trekkers op de rijbaan".De politie zei gister dat trekkers op de snelweg niet zijn toegestaan. "Als de boeren toch met hun trekkers op de snelweg komen, zal de politie hen van de snelweg afgeleiden."