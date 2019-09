Opnieuw onderzoek naar sluipverkeer Onlanden

De uitkijktoren die in 2017 in het gebied is geplaatst, zorgt volgens buurtbewoners voor extra verkeer in De Onlanden (Foto: Archief RTV Drenthe)

De afgelopen jaren zou het sluipverkeer in het gebied flink zijn toegenomen. Een eerdere telling bevestigde dit ook, maar de gemeente wil nog meer cijfers hebben voordat een beslissing wordt genomen over aanpassing van de wegen.“Een jaar geleden hebben we drie alternatieven voorgelegd aan de buurtbewoners en betrokken organisaties. Daar zat alleen niet de variant bij om het gewoon zo te laten zoals het is. Die optie willen we wel meenemen. We laten daarom extra onderzoek doen naar de verkeersstromen. We hopen eind dit jaar de knoop door te kunnen hakken”, zegt wethouder Henk Kosters van de gemeente Noordenveld.De roep om actie van de gemeente wordt de laatste tijd steeds groter. Zeker na het dodelijk ongeval op de Drentse Dijk vorige week donderdag. Een 78-jarige fietser uit Peize overleed nadat hij werd aangereden door een vrachtwagen.“Dat is natuurlijk een verschrikkelijk ongeluk en dat wil ik graag buiten deze discussie houden. We willen zo snel mogelijk een beslissing maken, maar dan wel op basis van objectieve data”, aldus Kosters.