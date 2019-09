Boeren maken zich op voor boerenprotest in Den Haag

Zo rijden ze vanuit Heerenveen richting Meppel en Rogat. En ook vanuit de provincie Groningen verzamelen ze zich daar. Daarna willen ze in een lange colonne richting Den Haag.De eerste boeren stonden met hun trekkers al een tijdje te wachten in Rogat. De politie is ook aanwezig, maar op een afstandje toe. Rond twee uur vertrekt de stoet naar Den Haag.De politie is ter plaatse om die situatie in de gaten te houden. Een aantal van de Drentse boeren is van plan om de A28 bij Hoogeveen morgenochtend te blokkeren. De politie zei eerder vandaag dat trekkers op de snelweg niet zijn toegestaan. "Als de boeren toch met hun trekkers op de snelweg komen, zal de politie hen van de snelweg afgeleiden."Inmiddels is een groep Drenten al in Den Haag bij het Malieveld. Zij hebben hun trekker op een dieplader gezet en zijn op die manier naar de stad gereden.