Winkelcentrum Assen blijft kampen met leegstand

Het gaat nog altijd niet goed met de leegstand in het centrum van Assen. Een op de vijf winkelpanden staat leeg. 25 kilometer verderop, in Groningen, is een heel ander beeld te zien. De stad staat op de landelijke vierde plek op het gebied van laagste winkelleegstand.

Dat blijkt uit het rapport Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2019 van Lamberink Makelaars & Adviseurs.Tussen medio 2018 en medio 2019 betrokken slechts zeven winkeliers een nieuw pand in de Asser binnenstad. Een jaar eerder deden dit nog veertien winkeliers. Het gebrek aan dynamiek is volgens het onderzoek een belangrijke oorzaak van de leegstandsproblematiek in Assen.Waar Assen moeite heeft met het vinden van winkeliers voor het centrum, gaat het in Groningen voor de wind. In het hoofdwinkelgebied van de stad is het aantal verhuurde of verkochte vierkante meters winkelruimte tussen medio 2018 en medio 2019 bijna verdriedubbeld ten opzichte van de periode ervoor. Dit heeft geresulteerd in een verdere afname van de leegstandcijfers. Halverwege 2019 heeft slechts een op de twintig winkelpanden geen gebruiker.