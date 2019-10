Treant Zorggroep schrapt 500 banen, gedwongen ontslagen niet uitgesloten

De Folter realiseert zich dat het om een ingrijpend besluit gaat. “De mensen zullen er niet bij staan te juichen. Dat we banen moeten schrappen heeft alles te maken met de ingezette koers. De zorg verschuift en dat heeft personele gevolgen.”Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur van Treant kunnen de medewerkers deels aan de slag bij de tehuizen van Treant en bij andere ziekenhuizen in de regio. “Maar gedwongen ontslagen kan ik op dit moment niet uitsluiten.”Treant denkt dat door natuurlijk verloop en het invoeren van een vrijwillige vertrekregeling het aantal gedwongen ontslagen binnen de perken blijft. Aantallen kan De Folter niet noemen. Bij de zogehetenvan Treant, dat zijn de drie ziekenhuizen, bestaan nu 2700 banen, waarvan er dus 500 verdwijnen. Het gaat om 300 banen bij de zorg en 200 bij ondersteunende onderdelen.De topman van Treant zegt ook dat de financiële situatie er niet beter op wordt. In 2018 werd nog een winst van 9 miljoen euro gemaakt en schreven ook de drie ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal voor het eerst in drie jaar zwarte cijfers. “Voor dit jaar verwacht ik dat we in de rode cijfers belanden”, aldus De Folter. Bronnen melden aan RTV Drenthe dat het tekort richting de 17 miljoen gaat, maar dat klopt volgens De Folter niet.De Folter erkent dat er minder patiënten naar de ziekenhuizen van Treant komen. “Zowel medewerkers als patiënten sorteren voor op de ingezette ontwikkeling. Dat gaat harder dan wij hadden verwacht. Maar ik heb geen zorgen over het voortbestaan van Treant.”De sluiting van de spoedeisende hulp (SEH) in Hoogeveen en Stadskanaal zit er intussen ook aan te komen. De twee ziekenhuizen krijgen er basisspoedposten voor terug, waar mensen terecht kunnen voor niet-levensbedreigende situaties. In het Refaja in Stadskanaal worden met onmiddellijke ingang ’s nachts geen patiënten meer gebracht met de ambulance. In Hoogeveen wordt de SEH op 6 april omgevormd.Binnen het kernteam Zorg voor de Regio zijn inmiddels afspraken gemaakt over hoe de spoedzorg in de toekomst geregeld wordt. Het Scheper Ziekenhuis in Emmen verwacht jaarlijks 2.600 extra patiënten. Ook de ziekenhuizen in Assen (2.000), Meppel (2.100) en Scheemda (1.700) stellen zich in op een extra toeloop.In Emmen wordt al druk gebouwd om extra capaciteit te creëren. “De aannemer is druk bezig en wij zijn er op 1 januari klaar voor”, zegt spoedeisende hulp-arts Trea Sandjer. “We hebben hier nu 12 spoedkamers, dat worden er 16. En onze eerste harthulp gaat van 6 naar 12 kamers.”Ook bij het Wilhelmina ziekenhuis in Assen komt uitbreiding. "We maken intern nog wat ruimte en er komt een noodgebouw", zegt spoedeisende hulp-arts Albert Pol. Ook bij UMCG Ambulancezorg wordt er opgeschaald, omdat er meer patiëntenvervoer nodig zal zijn. "Vanaf de jaarwisseling komt er een extra ambulance in Hoogeveen en we gaan een nieuwe ambulancepost realiseren in Zweeloo, vermoedelijk bij de brandweer", aldus Victor Verrijp.De betrokken partijen zeggen met de maatregelen de zorg voor de regio te kunnen behouden. Ziekenhuis Bethesda en het Refaja Ziekenhuis gaan zich nog meer richten op planbare zorg en worden weekziekenhuizen. Op termijn gaan de twee ziekenhuizen zich ook meer toeleggen op geriatrische revalidatie zorg. Daarbij wordt zorg geboden aan mensen die bijvoorbeeld na een operatie tijdelijk even wat extra zorg nodig hebben, maar daarna naar een verpleeghuis of hun eigen huis kunnen.