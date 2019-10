Zoek het uit! - Oorlogsmuseum of het leger in Drenthe?

Drenthe heeft twee militaire kazernes. Maar wat is nou eigenlijk de rol van het leger in Drenthe en hoe groot is het leger hier? En in Assen was ooit een oorlogsmuseum. Maar waarom is dat verdwenen?

https://feeds.rtvdrenthe.nl/watwojweten/hearken-stemmodule.php:300px " style="width:100%;" frameborder="0" allowfullscreen="true">

https://feeds.rtvdrenthe.nl/watwojweten/hearken-aanmeldmodule.php:800px " style="width:100%;" frameborder="0" allowfullscreen="true">