Drenthe is 'de rand van de oerwereld'

Het beeld van de neanderthaler als wilde oermens met een knuppel moesten we bijstellen Marcel Niekus

Eén van de schrijvers, archeoloog Marcel Niekus legt uit: "Ons gebied, Noord-Nederland, Noord-Duitsland, was de echte, noordelijkste rand waar de neanderthaler kon verblijven. Verder noordelijk is hij eigenlijk niet meer geweest. In warme perioden kon hij in dit gebied wonen en werd het kouder, dan trok hij terug naar het zuiden. Denk aan het eind van de voorlaatste ijstijd, de Saale-ijstijd, toen Drenthe en de Hondsrug gevormd zijn. De eerste bewoners daarna waren neanderthalers. Zij koloniseerden in feite tot dan toe onbekend gebied.""We weten nog niet eens zo lang dat 'ie hier is geweest. Zeker in Noord-Nederland is dat een vrij recent verschijnsel, pas eind jaren 30 is de eerste vuistbijl gevonden." Al vroeg in het boek komt ook de omstreden amateur-archeoloog Tjerk Vermaning voorbij. Niekus: "We moeten niet vergeten dat Vermaning een belangrijke rol heeft gespeeld", zegt hij."Maar wel op een verkeerde manier. Uiteindelijk heeft hij gelijk gehad, maar op de verkeerde basis, want de vondsten waren en zijn vals. Hij is wel degene die de interesse in neanderthalers heeft aangewakkerd, ook al was het dan via een dwaalspoor", aldus Niekus.Belangrijke vindplaatsen in Drenthe zijn onder meer Peest en Zeijen. "Wat we zien is eigenlijk het topje van de ijsberg, want we weten zeker dat er veel meer vindplaatsen moeten zijn. In Drenthe, Friesland en Groningen vinden we her en der de resten van artefacten terug; de vuurstenen werktuigen. Helaas geen houten speren of resten van jachtwild.""We zijn wel bezig die op te sporen in de beekdalen, we kennen ook al vondsten uit Frankrijk en Duitsland", gaat Niekus verder. "Je zult ze niet op de hogere delen van het Drents plateau vinden, maar mogelijk wel in de beekdalen, daar zit sediment in waar bot in bewaard kan zijn gebleven. En als je heel erg veel geluk hebt - wij hopen op resten van jachtwild - zou je eventueel nog een stuk bot van een neanderthaler kunnen vinden. Maar die kans is wel heel erg klein."Wie met Niekus over de geschiedenis van de neanderthaler praat, duizelt het van de jaartallen. Niekus: "We praten in eerste instantie over de periode rond 130.000 jaar geleden, de ijskap was toen gesmolten. De eerste bewoning in Noord-Nederland dateert uit die periode. Dat ging door tot zo'n 40.000 jaar geleden, toen stierf hij uit"De geschiedenis van 'de neanderthaler' gaat veel verder terug. "De neanderthaler is meer dan een half miljoen jaar geleden ontstaan. Als we het over de klassieke neanderthalers hebben gaat het over een periode van zo'n 200.000 jaar geleden." Dat 'leken' het over de neanderthaler hebben, vindt Niekus prima ookal kwam hij niet uit de lucht vallen en gingen er allerlei menssoorten aan vooraf."De neanderthalers zijn niet onze directe voorouders, maar we hebben wel DNA van ze overgenomen", zegt Niekus met een twinkel in zijn ogen. "Het was een hele bijzondere menssoort, we weten dat ze kunstzinnige uitingen hadden. De neanderthaler als wilde oermens met een knuppel, dat beeld hebben we moeten bijstellen. Ze waren zwaarder gebouwd dan wij, korter en steviger. Ze moesten zich aanpassen aan sterk fluctuerende klimatologische omstandigheden, en daar heb je een andere fysiek voor nodig.""De moderne mens is in Afrika onstaan, en was meer toegerust op het weer daar, en joeg ook op andere dieren. Of ze onze voorouders, de moderne mens, hebben ontmoet blijft een punt van discussie. Er is wel contact geweest met hele vroege vormen van de moderne mens, maar als we hier in Europa kijken, weten we daar maar heel weinig van."