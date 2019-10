Opnieuw Aziatische tijgermuggen gevonden in Hoogeveen

Vorige week werd voor het eerst een tijgermug ontdekt in de buurt van de Ruisvoorn in Hoogeveen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) startte daarna een onderzoek. Daarbij zijn nog twee tijgermuggen aangetroffen.De NVWA plaatst daarom in een straal van 500 meter rondom de vindplaats meer muggenvallen en laat rioolputten en waterpoeltjes nakijken op de aanwezigheid van larven. Als het nodig is, worden broedplaatsen verwijderd of behandeld met een middel dat de larven doodt.Bewoners binnen een straal van 500 meter rondom de vindplaats ontvangen vandaag een brief en een folder van de NVWA met informatie. Ook de gemeente Hoogeveen en de GGD zijn geïnformeerd.Aziatische tijgermuggen liften meestal mee in autobanden of in de Oosterse kamerplant lucky bamboo mee naar Nederland. De aanwezigheid van de Aziatische tijgermug is ongewenst omdat de mug infectieziekten kan overdragen, zoals knokkelkoorts. In Nederland is dit nog niet voorgekomen en die kans is ook zeer klein. Om te voorkomen dat de mug zich in Nederland vestigt, neemt de NVWA maatregelen tegen de tijgermug.