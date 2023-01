In de periode na de feestdagen is het tijd om de overtollige kilo's er weer af te sporten. En hoe kun je dat beter doen dan te fietsen, rennen of steppen met je trouwe viervoeter. Vandaag vond in Norg, bij de Langeloërduinen, de Canicross plaats, waarbij de deelnemers werden voortgetrokken door hun hond.