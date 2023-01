De draak van Norg is weer heelhuids terug op het honk

Een opvallend gezicht vandaag in Norg. De gestolen draak in de kooi die normaal gesproken op de brink staat, wordt vanmiddag weer op zijn plek gezet.

Oudejaarsvereniging Tied Zat uit Zorgvlied, Wateren en Oude Willem had het beeld geleend voor hun oudejaarsstunt. Ieder jaar maakt de vereniging een statement door een bekend voorwerp te ontfutselen. Zo werd in voorgaande jaren ook al eens een fluisterschotel van het Melkwegpad in Hooghalen meegenomen naar Zorgvlied om aandacht te vragen voor het slechte bereik en ontvangst in de dorpen.

De duivel meegenomen?

Dit jaar is het de draak in de kooi uit Norg die het moet ontgelden. Het kunstwerk, officieel 'Edging the Boundary' genoemd, werd gemaakt door Wessel de Ruijter en zou symbool staan voor het gevangenhouden van de duivel ter bescherming van de inwoners van Norg. "Hebben we per ongeluk de duivel meegenomen?" Marten Brak van Tied Zat moet lachen. "Nou, het heeft in Zorgvlied gelukkig geen duivelse streken uitgehaald."

Tied Zat geeft een andere draai aan het beeld. Ze voelen zich als vereniging namelijk gevangen. "De regels van Natura 2000-gebieden leggen alles aan banden. We kunnen als oudejaarsvereniging geen evenementen meer organiseren en ook andere organisaties om ons heen niet. En daar wilden we een statement over maken."