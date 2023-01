Echtpaar boos over schade aan huis door drankrijder: 'We begrepen er helemaal niks van'

Boos zijn ze, Arjan Veendijk en Carola Pieters uit Tynaarlo. Zaterdagmorgen rond een uur of vier werden ze ruw gewekt toen een auto hun huis ramde; een groot gat in het huis is het resultaat. De automobilist bleek te hebben gedronken en was al eerder opgepakt. Daar snappen Arjan en Carolien helemaal niks van.

De automobilist, een 40-jarige man uit Haren, werd eerder in de nacht al aangehouden op de N386 tussen Peize en Vries. Volgens politiewoordvoerder Thijs Damstra weigerde de man iedere vorm van medewerking en als gevolg daarvan is zijn rijbewijs ingevorderd.

Per taxi naar de auto

De man is vervolgens per taxi vertrokken naar de carpoolplaats waar een berger zijn auto had neergezet. "Daar is hij toch weer achter het stuur gestapt en vervolgens in Tynaarlo tegen een woning gereden. Hij is daarop opnieuw aangehouden en zit nu vast", zo laat de politiewoordvoerder weten. De auto vloog bij de botsing tegen de woning in brand.

De schade aan de woning is dermate groot dat de bewoners voorlopig niet terug naar huis kunnen, meldt de brandweer van Vries op Facebook.

Wakker geschrokken

Volgens bewoner Arjan Veendijk schrokken hij en zijn vrouw Carola enorm toen ze 's nachts rond 04.00 uur ruw gewekt werden door de botsing. "We lagen lekker te slapen", vertelt Arjan. "Eigenlijk begrepen we er in eerste instantie helemaal niks van" .