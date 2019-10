Boeren kijken tevreden terug op blokkade A28

"Gezond verstand, boeren verstand, dat mist de politiek in het land", "Geen boeren, geen eten", en "Elke boer die stopt, worden er acht werkenden op de straat geschopt." Verschillende trekkers waren vanochtend voorzien van borden met leuzen."Uiteindelijk gaan we allemaal weer naar huis, dan is de actie geslaagd wat ons betreft.""Als je op tv kijkt, dan zijn veel boeren al met dezelfde leuzen naar het Malieveld in Den Haag vertrokken vannacht.""We hebben in goed overleg met de politie besloten dat we in Nieuwleusen gingen keren. Ik denk dat als we alles op alles hadden gezet, we in Den Haag hadden kunnen komen. Maar daar zijn al zoveel afgevaardigden, wij zijn daarom gekeerd.""Ja, dat denk ik wel. We zijn super blij met de opkomst en we zijn blij met hoe de politie de hele actie gefaciliteerd heeft. Onze boodschap is duidelijk.""Nee, de boeren in Den Haag, dat is genoeg. Die 150 trekkers van ons voegen daar niets aan toe. Het Malieveld is, zoals wij wilden, goed vertegenwoordigd. We zijn tevreden.""Nee, absoluut niet. Boeren hebben al zoveel ingeleverd. Het rapport van Remkes is gewoon niet compleet. Je kunt niet met een incompleet rapport beleid maken. Ga eerst maar eens onderzoeken hoe vervuilend vliegtuigen en schepen zijn in plaats van in Lelystad een vliegveld te openen en in Zandvoort de Formule 1 te organiseren. En dan met droge ogen op televisie zeggen dat de boeren maar moeten inkrimpen voor de stikstof? Dat kan niet. Dat is ongehoord.""We gaan weer naar huis, want het gewone werk gaat natuurlijk wel door. Uiteindelijk pakt iedereen de draad weer op. We wilden gehoord worden. Den Haag moet de boeren met rust laten."