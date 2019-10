Laag grondwaterpeil in Drenthe: 'Begin van herstel in zicht'

De hevige buien van de afgelopen tijd zorgen ervoor dat het grondwaterpeil niet compleet verbetert, zegt Geanne Kramer van waterschap Noorderzijlvest. Dat komt omdat er bij hevige buien sprake is van een snelle verzadiging van de grond. Snelle verzadiging betekent dat het water niet diep in de bodem kan komen, maar oppervlakkig blijft en wegstroomt. Provincie Drenthe zegt zelfs dat water er maanden tot jaren over kan doen om het diepe grondwater te bereiken.Herald van Gerner van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) is positiever gestemd. Hij zegt dat er een knik in de waterstanden te zien is. ''De laagste stand is wel bereikt'', zegt Van Gerner ''Nu wordt het langzaam beter.''Hij geeft aan dat de hoeveelheid regen van de afgelopen tijd zeker een positief effect heeft op de grondwaterstand, maar dat er nog veel meer regen nodig is voordat die helemaal herstelt. ''Het begin van het herstel is in zicht.''Er is dus nóg meer regen nodig om het peil goed te krijgen. De heftige buien gaan het peil niet redden, miezerregen wel. ''Voor het grondwaterpeil is het beter om miezerregen te hebben'', zegt Geanne Kremer.Kremer geeft aan dat het beter is om langdurige regen te hebben, verdeeld over een paar weken. Op deze manier kan het water diep in de bodem sijpelen en drijft het niet weg van het oppervlak.Voor de boeren is al die neerslag ook niet ideaal, geeft Jan Bloemerts van LTO Noord aan. Het oogsten gaat langzamer, omdat het voor de boeren te nat is om het land op te gaan. Toch is er voor Bloemerts geen reden tot paniek. Volgens hem is het namelijk een kwestie van tijd tot het land weer begaanbaar is. ''Eigenlijk is er weinig tot niks aan de hand'', besluit hij.