Toekomst boerenbedrijf: 'Ik vertel mijn zoon dat hij vooral rond moet kijken'

Zij steunt het boerenprotest, maar kon niet mee naar Den Haag. "Mijn man Bart is wel gegaan. Hier moet de boel ook draaiende blijven, dus ik ben thuis gebleven."De familie Van der Sterren heeft een kalkoenboerderij en een akkerbouwbedrijf. Een echt familiebedrijf. In een lange schuur zitten kalkoenen. En aan die schuur hangt een spandoek met de tekst: 'Zonder boeren geen eten'. De oudste zoon van Van der Sterren heeft het spandoek helpen maken. "Hij wil later ook boer worden. Maar ik weet niet of er een toekomst is voor hem. We zeggen tegen hem dat hij rond moet kijken en zich niet te veel moet richten op alleen de boerderij. Want ik weet niet of er wel een toekomst is."Toekomst is er bij boerenbedrijven vaak alleen als een zoon of dochter het bedrijf overneemt. Dat onderstreepte landbouwminister Carola Schouten gisteren nogmaals toen ze de menigte boze boeren in De Haag toesprak.Volgens Schouten ontbreekt het vaak aan waardering voor boeren en daar wil ze zich hard voor maken. "Boeren die willen blijven boeren en die hun bedrijf willen overdoen aan hun zonen en dochters, wil ik helpen. Zolang ik minister ben zal er geen halvering komen van de veestapel."Van der Sterren vult aan: "De Nederlandse landbouw moet blijven bestaan. Wij produceren goed en veilig voedsel. We voldoen aan heel veel regels en wetten. Nu krijgen we nog meer regels en wetten. En weer komt het op het bordje van de boer terecht. We zijn het zat. Daarom protesteren we."De familie Van der Sterren heeft een intensieve pluimveehouderij met om en nabij de 25.000 kalkoenen. Zijn ze bang voor de klappen die vallen in de intensieve veehouderij? "Direct bang zijn we niet maar we liggen wel weer onder vuur. Ondanks het feit dat we er alles aan doen om zoveel mogelijk schadelijke stoffen tegen te houden. Dat doen we al jaren."Ze hoopt met het protest bewustwording onder burgers te creëren. "De agrarische sector produceert goed en veilig voedsel. Als de boeren weg moeten, komt het voedsel uit het buitenland. En daar is het een stuk minder goed gesteld met dierenwelzijn. Dat kan niet de bedoeling zijn."