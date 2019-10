Is de toekomst van het Boerenrockfestival in gevaar?

Is de toekomst van het populaire festival in Drouwenermond met die uitspraak in gevaar? "Nee hoor, absoluut niet", reageert burgemeester Jan Seton. "Belangrijk in deze zin zijn de woorden ‘op dit moment’. We bekijken met de organisatie van het Boerenrockfestival hoe de groei de komende jaren verder gaat."De bezoekersaantallen van het festival maakten in de afgelopen dertien edities enorme stappen vooruit, tot een recordaantal van 43.000 tijdens de laatste editie. Die 100.000-grens klinkt misschien nog ver weg, maar is best dichtbij. “We denken dat het over drie jaar wel zo ver kan zijn”, zegt René Boiten van het Boerenrockfestival. “Maar we bekijken het van jaar tot jaar.”Boiten heeft wel begrip voor de gemeente Borger-Odoorn. "Ik snap dat de gemeente er op dit moment zo in staat." De organisator denkt dat als het eenmaal het geval is dat het Boerenrockfestival de 100.000 bezoekers aantikt, er nieuwe afspraken te maken zijn.Burgemeester Seton stelt dat een festival met 40.000 of met 100.000 bezoekers nogal verschilt. "Denk aan veiligheid, logistiek, geluid. Daar komt bij een festival met 100.000 bezoekers natuurlijk veel meer bij kijken. Een veel groter evenement vraagt heel andere discussies."Wat de burgemeester betreft is het dan ook niet een kwestie van niet willen, maar op dit moment niet kunnen. "Wij als gemeente moeten meegroeien met het festival. Alleen al als je kijkt naar de vergunningverlening: voor zo’n groot evenement hebben we op dit moment de mensen niet in dienst." Seton benadrukt dat de gemeente erg blij is met het Boerenrockfestival. "Het is het grootste evenement dat we hebben, eentje van de buitencategorie."Volgens Boiten is de organisatie van het festival zelf bezig om als organisatie een professionaliseringsslag te maken. "Nu doen we het allemaal nog als vrijwilliger, naast het werk. We willen binnenkort vacatures plaatsen om uiteindelijk één of twee mensen betaald aan het werk te zetten voor het festival."