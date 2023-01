Bestelbusje brandt uit in Assen, politie zoekt getuigen

Aan De Klenckestraat in Assen is in de nacht van zondag op maandag rond 03.30 uur een bestelbusje uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al hoog boven het busje uit. De politie laat weten uit te gaan van brandstichting.

Het vuur was snel onder controle, maar de brandweer kon niet voorkomen dat het busje volledig door de vlammen verwoest werd. In de nacht van woensdag op donderdag ging in dezelfde straat ook al een auto in vlammen op. "De vraag of die brand verband houdt met de brand van afgelopen nacht hebben wij ook", zegt een politiewoordvoerder desgevraagd.