Nazaat Vincent van Gogh over ontwerp kopperprent: 'Ik doe eigenlijk maar wat'

Het is koppermaandag en dat betekent traditiegetrouw dat de kopperprent wordt uitgereikt in het Drukkerijmuseum in Meppel. Dit jaar staat de uitreiking in het teken van schilder Vincent van Gogh. Hij bezocht Drenthe 140 jaar geleden en om hem te eren mocht nazaat Lieuwe van Gogh de prent dit jaar ontwerpen.

Het drukkerijmuseum zat goed vol tijdens de uitreiking van het kunstwerk vanochtend. Op één van de stoelen zat Lieuwe, kunstenaar en de zoon van de overleden regisseur Theo van Gogh en dus nazaat van Vincent van Gogh. Hij kreeg dit jaar de eer om met een ontwerp te komen voor het drukwerk. "Het is een doek dat bestaat uit een spel van emoties. Ik heb het speciaal gemaakt om de inwoners van Meppel en Drenthe dichter bij elkaar te brengen."

De 31-jarige kunstenaar begint te lachen. "Geintje natuurlijk. Het is gewoon een haai met daarboven het woord 'VEGAN'. Geen idee hoe ik erop ben gekomen. Ik eet niet eens veganistisch. Je moet wat, als je zo'n prent gaat ontwerpen. Misschien was ik wel in paniek, ik weet het niet meer. Dan kom je hiermee."

Middeleeuws gilden

Van Gogh laat duidelijk zien dat hij zichzelf niet al te serieus neemt. Toch is hij trots dat hij is gekozen door het Drukkerijmuseum om de prent te bedenken. "Het is wel heel gaaf, ja." Op de vraag of hij ook elementen van Vincent van Gogh heeft gebruikt in zijn kunststuk is hij duidelijk. "Nee. Tenzij hij ook roze gebruikte, maar volgens mij deed hij dat niet."

Met het bedenken van de prent is hij zo'n twee dagen bezig geweest. "Het Drukkerijmuseum heeft er veel meer tijd ingestoken", vervolgt hij. De kunstenaar kreeg namelijk hulp van vier vrijwilligers tijdens het hele proces. De prent wordt namelijk gemaakt met een zeefdruk. "De haai bestaat uit verschillende kleuren", legt bestuurslid Co Nagelkerke uit. "Voor elke kleur moet je een aparte zeef gebruiken. Je drukt als het ware de laagjes op elkaar. Het is heel intensief, een printer kan dit niet."

Koppermaandag is een traditie die ver teruggaat in de tijd. Het is ontstaan bij de middeleeuwse gilden. Leerlingen lieten aan hun baas zien wat ze op grafisch gebied konden. "Ze maakten dan hun beste ontwerp", gaat Nagelkerke verder. "Dat deden ze allemaal in ruil voor drank en eten. Daarna gingen ze lekker tukken. Maar pas op, de volgende dag moesten ze gewoon weer aan het werk."