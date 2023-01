De Dracula van Drenthe: dokter zet bloedzuigers in

Aan de Trambaanweg in Havelte is een pand te vinden dat een vrij normale boerderij lijkt, het uiterlijk verraadt niets van de boeiende historie. Maar in de negentiende eeuw waren er vijvers vol bloedzuigers te vinden. Wat deed de daar wonende dokter met die dieren? Die vraag kwam binnen bij Zoek Het Uit!

Iemand die hier onderzoek naar heeft gedaan is schrijver Hans Ladrak uit Erica. En ik sprak Duco Heun, oud-huisarts in Havelte.

Hans Ladrak verdiept zich vooral in bouwhistorie en ontdekte dat het pand in Havelte rond 1838 gebouwd moet zijn. Een naam die uit de archieven opborrelt is die van Albert Vos Houwink, geneesheer in Meppel van 1842 tot 1863. Hij betrok de woning aan de Trambaanweg.

Omdat in die tijd bloedzuigers werden gebruikt bij aderlatingen besloot Vos Houwink die zelf te gaan kweken, wat veel goedkoper was dan ze van elders halen. En zo werd de bloedzuigerij geboren.

Om aan de vraag naar bloedzuigers te kunnen voldoen liet de arts waterbassins aanleggen rond zijn huis in Havelte. Het leverde hem de naam Bloedzuigerdokter op in de omgeving. Veel artsen en apothekers zouden de dieren bij hem af hebben genomen. Toen het kweken van bloedzuigers niet zinvol meer was, zijn de vijvertjes gedempt. Het huis werd later verbouwd tot boerderij. Tegenwoordig is het een woonhuis.