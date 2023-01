Toast eten met de burgemeester in Meppel en Zuidwolde? Dit zijn de Drentse nieuwjaarsrecepties

De nieuwjaarsbijeenkomsten van de gemeenten Assen, Emmen en Hoogeveen zijn al geweest. Bijzonder is dat de bijeenkomsten van Assen en Hoogeveen niet in het gemeentehuis waren. De gemeenteraad, wethouders en de burgemeester van Assen stonden zaterdagmiddag in het centrum op het Koopmansplein voor een nieuwjaarsgroet met koffie en thee. De receptie van Hoogeveen was in het theater, in de Tamboer. Afgezien van de gemeente Meppel zijn de komende recepties allemaal in het gemeentehuis. Die van Meppel is ook in het theater: schouwburg Ogterop.