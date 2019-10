Euro 95 vanaf vandaag E10

De veranderde samenstelling van de benzine is volgens Ewout Klok, voorzitter van de Belangenvereniging Tankstations (BETA) een maatregel om het milieu tegemoet te komen: "Gisteren zat er 5 procent biobijmenging in de benzine, sinds vandaag zit er 10 procent biobijmenging in. De brandstof is dus wat schoner."Automobilisten die willen checken of hun auto geschikt is voor de vernieuwde brandstof, kunnen terecht op een speciale site . Klok: "Nieuwere auto's kunnen E10 tanken, maar bij auto's van ongeveer twintig jaar oud kan het wel problematisch zijn." Op de site is ook informatie te vinden voor bijvoorbeeld grasmaaiers en kettingzagen.Klok denk niet dat automobilisten nu meer gaan betalen: "Over het algemeen is een bijmenging goedkoper, dus de brandstof zou iets goedkoper kunnen zijn, maar door die toevoeging rij je zelf weer wat duurder, dus dan is het lood om oud ijzer."