Laatste campingbewoners Panda Rosa krijgen vier maanden uitstel

"Met wat voor gevoel ik hiernaar kijk? Een leeg gevoel", zegt, Walhout, terwijl hij toeziet hoe de stacaravan waarin hij jaren woonde wordt weggesleept. Acht jaar geleden trokken hij en zijn partner naar Panda Rosa. "Toen was er ook al een woningentekort en zijn we hierheen gestuurd. En we hadden het hier perfect voor elkaar", blikt hij terug. Maar die tijd komt abrupt ten einde. "We worden er gewoon afgeveegd", vindt Walhout. "Er waren meerdere mensen die hier permanent woonden, terwijl de gemeente dat gedoogde. Maar nu moeten we weg, zonder pardon."

Hij neemt campingeigenaar Speulman niets kwalijk. "Maar de gemeente Noordenveld wél, daar had ik meer van verwacht", voegt hij eraan toe. "Zij zouden zorgen dat bewoners konden doorstromen naar andere woonruimte, maar daar is niets van terechtgekomen. We hebben verder niets meer van ze gehoord nadat Speelman de camping heeft overgenomen. We moesten ons maar redden, en nu staan we hier", vat Walhout samen.

Inmiddels heeft hij andere woonruimte kunnen regelen, twintig kilometer verderop in Oosterwolde. "Dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad, maar het is gelukt. We hebben alles zelf moeten regelen, al is het nog even afwachten wanneer we die woning in kunnen." Tot die tijd kan het stel terecht bij een buurman, zegt Walhout, die desondanks liever in de buurt was blijven wonen. "Maar we hadden de provincie niet voor het uitkiezen", lacht hij.