Militairen Johannes Postkazerne beginnen 'rollercoaster-jaar' fris met duik in 't Nije Hemelriek

Bij militairen denk je al gauw aan stoere mannen en vrouwen in camouflagekleuren die vaak in spannende situaties belangrijk werk voor hun land doen. Vanmiddag in Gasselte was dat allemaal net even anders toen zo'n 150 militairen van de 43 Geneeskundige Compagnie 't Nije Hemelriek indoken.

"Dit is vanuit oogpunt van saamhorigheid het allerbelangrijkste", blikt commandant Rogier Stam na de duik vooruit op een spannend jaar dat komen gaat.

Nieuwjaarsduik

Normaal gesproken is een nieuwjaarsduik, natuurlijk op 1 januari, een fris begin van het nieuwe jaar. Maar aangezien de militairen van de Johannes Postkazerne in Havelte winterverlof hadden trappen ze 2023 vandaag af.

"Ja, koude voetjes", kijkt een van hen gespannen vooruit naar de duik. De jonge militair staat tussen allemaal verschillende collega's te wachten tot ze het water in mag. En is het normaal camouflagegroen wat de klok slaat in het leger, vandaag zijn de outfits net even iets anders.