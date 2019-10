Aardwarmte uit oude gasputten NAM voor tuinbouw

De methode om in bestaande aardgasputten aardwarmte te winnen is nieuw. De aardwarmte kan dan plaats maken voor aardgas gestookte tuinbouw.De plannen zijn nog heel pril. Het verschil met het winnen van geothermie op een traditionele manier is dat er geen nieuwe winputten geboord hoeven worden. Volgens Nico Kuipers van Tullip moet uit onderzoek eerst nog blijken of de winputten van de NAM geschikt zijn. "Dat hangt bijvoorbeeld van de staat van de put af", zegt hij.Wanneer Tullip de proeven gaat doen is volgens Kuipers nog niet bekend. De provincie hoopt dat er in 2021 warmte gewonnen kan worden.Bij 'traditionele' winning van aardwarmte wordt een put tot maximaal 5 kilometer diepte geboord. Hoe dieper de boring, hoe warmer het is op de bodem van de put. Hier wordt koud water in gepompt, dat dankzij de hete aarde op de bodem weer verwarmd naar boven komt. Uit het warme water kun je weer energie halen. Het proces herhaalt zich steeds. In principe is het oneindig en dus duurzaam.De provincie Drenthe en de gemeente Emmen zien de proef wel zitten. Beide overheden willen toestemming geven en samen met het Rijk mogelijk ook subsidie verlenen als de haalbaarheid, veiligheid en maatschappelijk draagvlak gegarandeerd zijn. Voor de provincie is een vooraf afgesproken schaderegeling het belangrijkste.In het Runderdal is tien jaar geleden ook al gesproken over de winning van aardwarmte. Maar dat is een erg dure techniek vanwege het boren van de diepe putten. Als een put niet functioneert of verstopt raakt door bijvoorbeeld zout diep in de aarde moet er weer een nieuwe put worden geboord en dat is erg duur. Bij een bestaande put van de NAM hoef je niet te boren en dat scheelt miljoenen euro’s.Tullip werkt bij het onderzoek en de mogelijke winning samen met Shell Geothermal, EBN Aardwarmte en ZON Participatie.