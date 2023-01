Droom valt in duigen: geen viswinkel in historisch vispandje Assen

Anderhalf jaar geleden liep Asser ondernemer Ronald Obbes nog over van enthousiasme, als hij sprak over de viswinkel die hij zou beginnen in het historische vispandje aan de Brink. Na een grondige restauratie zou de geschiedenis zich daarmee herhalen. Want decennialang was visboer Joling actief achter de witte klokgevel. Maar anno 2023 gaat er toch weer een streep door de komst van een viszaak op die plek.

Extreem hoge visprijzen en de fors gestegen energielasten, nopen Ronald Obbes en z'n compagnon Wiecher Janssens ertoe om het visavontuur te laten varen. Daarmee valt voor Obbes een droom in duigen. De Assenaar begon ooit op z'n dertiende z'n eerste baantje in een viszaak. En als groot liefhebber van vis was het runnen van een eigen viswinkel - naast z'n horecabedrijven en de lokale VVV - al jarenlang een droom. Die valt nu dus in duigen. "Heel bitter", zegt hij.

'Vis duur betaald'

Maar volgens Obbes kan hij niet anders. Het risico om in deze tijd een viswinkel te beginnen, vindt hij te groot. "De vis wordt duur betaald. De prijzen voor inkoop van vis zijn extreem hoger geworden. En met de bedragen die je tegenwoordig voor gas en elektriciteit moet betalen, wordt de marge waarmee je als ondernemer je geld moet verdienen, veel te klein. Een viszaak is een ambachtelijk vak. Wil je het goed doen, dan moet je er veel tijd en energie in steken, je moet goed personeel hebben, maar je wilt ook dat de prijs voor klanten betaalbaar is. Met de huidige vis- en energieprijzen gaat dat heel moeilijk worden", vertelt Obbes.

Hij blijft nog even doordromen, zegt hij. "We blazen het nu dus af. Maar zeg nooit nooit, het was een jongensdroom, en dat blijft zo. Wie weet komen er nog eens betere tijden."

Andere winkel

Ook vastgoedbaas Jannes Janssens, sinds twee jaar eigenaar van het gemeentelijk monument, vindt het jammer dat terugkeer van een viswinkel toch niet haalbaar is. Ook hij had de terugkeer van een visboer in het vroegere vispandje buitengewoon bijzonder gevonden.

"Maar je moet realistisch zijn. Het zijn ingewikkelde tijden voor zo'n onderneming. Je moet echt aan de bak wil je er geld aan verdienen, zeker als je kijkt hoe schrikbarend duur vis is geworden. Beide mannen hebben een verstandig besluit genomen om dit toch niet door te zetten. En hoe jammer het ook is, je hebt niks aan een huurder die enorm veel moeite heeft z'n huur op te brengen."

De Asser vastgoedbaas is inmiddels in gesprek met twee andere ondernemers, die er wel oren naar hebben om op die locatie een winkel te beginnen. Om wat voor soort winkel het gaat, kan Janssens nog niet zeggen. "Er zijn twee gegadigden waarmee ik nog in overleg ben. Eentje die al in Assen zit, en eentje van buiten. Hopelijk kom ik er binnenkort met een van uit."