Nieuwe herder Exloo: 'Waar reuring is, kun je rust brengen'

Huisman is 54 jaar oud en komt uit de omgeving van Zutphen. Hij was onder meer koetsier bij de Koninklijke Stallen en hij had een schapenmelkbedrijf. "Daarna ben ik schaapherder geworden. Eigenlijk ben ik ben een soort van landloper, dat bevalt mij best."De schaapskooi van Exloo is er inmiddels één met een geschiedenis. Verschillende herders passeerden de afgelopen jaren de revue. Waarom kiest Huisman dan juist voor deze kudde? "Misschien maakte het dat wel extra interessant. Waar reuring is, kun je rust brengen. Als je wat ouder wordt, dan ben je misschien wel toe aan wat meer rust. Ik vind het mooi om hier een aantal jaren met de kudde aan de gang te gaan. We moeten zien dat we weer wat meer verbinding met het dorp krijgen."Huisman werd gevraagd om herder te worden in Exloo nadat de Stichting Schaapskudde Exloo het contract met herderin Monique Tielen niet verlengde . Belangrijkste reden was dat Tielen niet met de kudde de dagelijkse wandeling van de kooi naar de hei wilde maken.De nieuwe herder heeft met die dagelijkse tocht geen enkel probleem. "Ik heb dwars door Amersfoort gelopen, ik heb dwars door Zwolle gelopen, dan moet het vast ook wel lukken om door Exloo heen te lopen."Arend Huisman en de Stichting Schaapskudde Exloo zijn een verbintenis aangegaan voor in ieder geval één jaar. "Dan maar eens kijken of we elkaar nog steeds aardig vinden", lacht Huisman. Samen met zijn vrouw woont de schaapherder nu in een caravan bij Exloo. Ze zijn nog op zoek naar een woning in de buurt.