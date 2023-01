Kees Thijn, oprichter Museum Thijnhof in Coevorden, overleden (89)

"Kees was zo betrokken. Altijd vriendelijkheid en heel precies. Dat zie je ook in zijn werk. Een aimabel man." Zo omschrijft Henny Dijkstra, coördinator bij Museum Thijnhof in Coevorden, de kunstenaar en oprichter van het museum Kees Thijn.

Kees Thijn is gisteren op 89-jarige leeftijd overleden. In april zou hij 90 jaar zijn geworden. "We wilden speciaal voor hem een grote expositie houden in het museum. Met allemaal werk van hem. Het hele museum komt ermee vol te hangen. Dat is wel sneu nu."

Radioloog

Thijn is geboren in Emmen, maar woonde in Groningen. Hij werkte als radioloog. "Heel precies werk dus", zegt Dijkstra. Sinds 1966 is Thijn actief als kunstschilder en sinds 1974 is hij lid van Het Drents Schildersgenootschap. Hij was autodidact, iemand die door zelfstudie zich iets eigen heeft gemaakt.

In Thijns eerste werken is zijn werk in de medische wereld nog terug te zien, maar hij richt zich daarna steeds meer op andere onderwerpen die spelen in de maatschappij. Zijn laatste werken gaan meer over het leven. Kees Thijn omschrijft zichzelf als 'een symbolisch-surrealistisch schilder'. In zijn portfolio zitten realistische portretten en stillevens. En tegelijkertijd bevat het de nodige fantasiewerken.

Eigen museum

Als hij 82 jaar is, begint hij zijn eigen museum: Museum Thijnhof in Coevorden. Er hangt werk van zichzelf, maar er zijn ook veel exposities. "Iedere vier maanden hebben we een andere tentoonstelling", vertelt Dijkstra. Afgelopen zaterdag werd een nieuwe tentoonstelling met werk van Rob van Klaveren, Claartje van der Linden en Karin Broekhuijsen geopend. Zoals altijd wil Kees Thijn ook hierbij aanwezig zijn. Maar hij is er niet. Hij voelt zich niet zo lekker. Hij is niet meer beter geworden. Een dag later overlijdt hij.

Een grote schok voor het team, bestaande uit twaalf vrijwilligers, van het museum. "Ik heb er geen woorden voor." Het eerste waar Dijkstra direct aan moet denken als ze aan hem denkt is zijn betrokkenheid. Een goedemorgen en een vriendelijk bedankje aan het einde van de dag. Vanwege zijn leeftijd is hij niet meer iedere dag in het museum. Op de achtergrond is hij nog steeds betrokken. Hij zorgt dat met kerst iedereen een kerstpakket krijgt.

De tentoonstelling van zijn werk kan hij zelf niet meer als cadeau in ontvangst nemen. "Het is nu een heel mooi eerbetoon om dat te gaan doen."