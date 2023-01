Onverwachte drukte op GGD-locaties voor boosterprik

In de eerste week van januari hebben veel meer mensen een coronabooster gehaald dan verwacht. De GGD rekende op ongeveer 500 tot 600 bezoekers, maar zag dat aantal verdubbelen op de vier locaties in Drenthe.

Met name op de grotere priklocaties in Emmen en Assen was de drukte merkbaar. "En deze week zal het ook wel doorlopen", voorspelt Bart Raaijmakers, woordvoerder van de GGD in Drenthe.

China en wintersport

Op basis van de opkomst in voorgaande weken werd verwacht dat honderden mensen een boosterprik zouden halen. Dat werden er dus veel meer: 1200 over de hele week. Het is lastig om voor deze stijging oorzaken aan te wijzen, zegt Raaijmakers, omdat betrouwbare informatie ontbreekt. "Maar medewerkers vingen in gesprekken wel op dat de toegenomen media-aandacht rond het coronavirus in China een rol speelde", zegt hij.

Daarnaast is het wintersportseizoen in volle gang. Ook dat is een argument om een booster te halen, begrepen medewerkers van de GGD. "Mensen willen toch het zekere voor het onzekere nemen", aldus Raaijmakers.