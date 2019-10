Jantienus Warners ontvangt Gouden Wiel van de KNWU

Warners werd voor de onderscheiding voorgedragen door de Vereniging Gieter Wielerronde, de Tour Fiets Club Gieten, de stichting Regionaal Trainingscentrum Wielrennen Noord en de Stichting Wielerpromotie Oostermoer.Warners is al meer dan 40 jaar actief als een van de drijvende krachten achter de Superprestige. Daarnaast zet hij zich breed in voor tal van andere initiatieven binnen de wielersport. In 2006 werd Warners al koninklijk onderscheiden en in februari 2008 ontving de Gietenaar voor al zijn verdiensten al het Zilveren Wiel van de KNWU.De Drent was al betrokken bij de eerste veldrit-wedstrijd in het Zwanemeerbos van Gieten in 1976. Mede door de drive van Warners kreeg het dorp drie jaar later voor het eerst het Nederlands Kampioenschap toegewezen.