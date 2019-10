Hoogeveen reageert geschrokken op aangekondigde ontslagen Treant

Maar als het nieuws om 12.30 uur naar buiten komt dat de banen van 300 zorgmedewerkers en 200 ondersteunende werknemers verdwijnen, weet het personeel nog van niets. De eerste informatiebijeenkomst voor het personeel is pas om 13.00 uur afgelopen en de bijeenkomsten duurden nog tot 17.00 uur vanmiddag.Een vrouw die werkzaam is in een ondersteunende dienst vindt het triest: "Ik schrik er toch wel van. Ik denk dat ik er ook bij zit. De vorige keer ben ik van een vast contract naar een oproepcontract gegaan, maar ik denk dat ik nu word ontslagen. Dat vind ik heel jammer, want volgend jaar zou ik 25 jaar werken in het Bethesda. Ik zou graag door willen tot 68 jaar en drie maanden. Ik moet nog 24 jaar tot mijn pensioen." Pas als ze definitief hoort dat ze eruit ligt, gaat ze kijken naar ander werk.Een andere medewerker bij een ondersteunende dienst denkt ook dat ze wordt ontslagen. "Ik ben de enige met een vast contract, dus ik denk dat ik erbij zit. Ze zullen nu ook wel verwachten dat we continu inzetbaar zijn", zegt ze. Haar collega valt haar bij door te zeggen dat er nu al heel veel losse uurtjes werk zijn verspreid over veel dagen."Het is ernstig voor de mensen die het aangaat", zegt Treant-medewerker Jeannette Knol. Haarzelf gaat het niet aan. Ze werkt niet bij de spoedeisende zorg, waar de grootste klappen vallen. Ze heeft zelf de hoop dat de mensen aan het werk kunnen blijven. "De zorg voor ouderen wordt steeds complexer. Misschien kunnen ze in de ouderenzorg aan de slag", aldus Knol.Een internist zegt: "Ik zit ook in het bestuur. Het is nodig. Als we niets doen, komt het ook niet goed."Frits Kappers heeft zich jarenlang ingezet voor behoud van een volwaardig ziekenhuis in Hoogeveen. Hij is niet verrast door het nieuws. "Het verbaast me niets. Het wordt steeds minder, steeds kleiner. Ik heb jaren geleden al gezegd dat het een sterfhuisconstructie is voor Bethesda. Nu zeg ik dat het een sterfhuisconstructie is voor Treant. Ze graven hun eigen graf."Ook Geert Metselaar was als voorzitter van de Denktank Bethesda jarenlang in gesprek met Treant over behoud van zorg en banen. Hij is geschokt. "Triest, onvoorstelbaar, droevig en het toppunt van een misrekening van Treant. We hebben ervoor gewaarschuwd dat personeel en patiënten weg zouden lekken naar Zwolle en Assen. We hebben jaren geleden al gezegd dat dit het ziekenhuis de kop zou kosten. Ze hebben niet naar ons geluisterd. Het past in het beeld van een wankele, onbetrouwbare en stuntelende club met Hoogeveen als de dupe. Het is zuur om op deze manier gelijk te krijgen."Eerder zijn met de FNV afspraken gemaakt dat bij de reorganisatie van de ziekenhuiszorg geen gedwongen ontslagen zouden vallen. Als het aan de FNV ligt, zijn die gedwongen ontslagen dan ook niet aan de orde. Harma Schrage, bestuurder FNV Zorg en Welzijn: "Het aantal patiënten en de zorgvraag wordt niet anders. De zorg verdwijnt op de ene plek en gaat naar de andere plek. Dus wij gaan er vanuit dat de werkgelegenheid op peil blijft. Als het niet bij Treant is, dan elders." Op 1 november staat een overleg gepland tussen de FNV en de Treant Zorggroep.De gemeente Hoogeveen reageert gelaten op het nieuws. "Het is een onderneming die zijn eigen bedrijfsvoering bepaalt. Als Treant vindt dat dit hun bedrijfsvoering is, dan is het aan hen. Wij kunnen niet zeggen dat ze mensen niet moeten ontslaan of dat Treant ze ergens anders aan het werk moet zetten", zegt wethouder Erwin Slomp. Wel zegt Slomp aan Treant te zullen vragen om de mogelijkheden te bekijken de mensen toch aan het werk te houden. De wethouder is gisteren op de hoogte gebracht van de ontslagen.