Roelie Lubbers benoemd tot ereburger van de gemeente Coevorden

Het ereburgerschap is een waardering van het college van burgemeester en wethouders voor bijzondere verdiensten in de gemeente Coevorden. "Het is misschien wel te veel eer", zegt een nog beduusde Lubbers na het in ontvangst nemen van de penning. "Het doet wel wat met me. Ik vind het heel bijzonder."

Roelie Lubbers is van huis uit accountant, maar zet zich op maatschappelijk gebied vooral in als organisator van evenementen, schrijver-columnist en verbinder. Zo was ze tot vorig jaar nog voorzitter van het Emmer wielerevenement Gouden Pijl en zit ze in het bestuur van de Zuidenveldtentoonstelling in Sleen. Over Zuidenveld schreef ze twee jaar geleden ook een boek: Kroniek van de Zuidenveldtentoonstelling. Momenteel is ze ook werkzaam als projectleider van de Culturele Gemeente Coevorden.