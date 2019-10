Hoogeveen voor rechter om aankoop Maxx Sports

De gemeente Hoogeveen kocht anderhalf jaar geleden het complex op het Bentinckspark omdat het de grond nodig het voor de ijsbaanplannen. De gemeente betaalde 725.000 euro. Fors minder dan de WOZ-waarde van 1.590.000 euro.Het college van Hoogeveen laat het nu op een rechtszaak aankomen. Wethouder Erwin Slomp: "Wij gaan er niet op in. Het ligt bij de rechter en laat het daar maar blijven. We zijn het niet eens met Jacobsen over de waarde. Dat hebben we juridisch uit laten zoeken."Max Jacobsen beklaagt zich over de houding van het college toen en nu. Aanvankelijk werd Jacobsen volop betrokken in de plannen. Hij zette een exploitatieplan op waarin zijn complex een rol speelde. Dat kwam allemaal op een zijspoor toen de gemeente de planvorming van de stichting Kunstijsbaan Hoogeveen in eigen handen nam.Eind 2017 bracht toenmalig wethouder Jan Steenbergen (Gemeentebelangen) Maxx Sports naar de rand van de afgrond door de aankoopplannen aante vertellen. Dat kostte Jacobsen veel klanten, zegt hij. Bovendien had de wethouder achter zijn rug om het op een akkoordje gegooid met zijn bank. Jacobsen zat klem en moest de aankoopprijs van de gemeente accepteren.Jacobsen: "Dan gaat bij de rechter de beerput straks ook helemaal open. Het is een politiek spelletje dat nu gespeeld wordt. Ze dekken de oud-wethouder en ook het huidige college af. Want als ze mij zouden betalen, dan komt de ijsbaan opnieuw in de raad en dat willen ze niet. En dat doen ze allemaal over de rug van mij. Ik ben toch een burger van Hoogeveen. Ik neem ze dat zeer kwalijk."Slomp is niet onder de indruk van de emoties die bij Jacobsen een rol spelen. "Hij mag dat gevoel hebben."Maar voor de gemeente is duidelijk dat het een marktconforme waarde voor Maxx Sports heeft betaald ook al lag de WOZ-waarde hoger. Slomp: "Lang verhaal om uit te leggen. Maar de WOZ-waarde gaat over courante en incourante panden. Wat wij nodig hadden en gekocht hebben destijds was de grond voor de ijsbaan."