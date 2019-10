Geen Van der Poel, wel Boom en Van Vleuten in Gieten

Jantienus Warners ontvangt Gouden Wiel van de KNWU

Van der Poel rijdt dit weekend in Tokio, op het olympisch parcours, een testevent voor het mountainbiken en zal pas later dit seizoen instromen in het veldrijden. Wout van Aert is nog geblesseerd na zijn val in de Tour de France en ontbreekt ook in Gieten, net als de Drentse troeven Fleur Nagengast en Jens Dekker.Toch heeft de organisatie een mooi startveld weten te stikken voor de 44e editie van wielerevenement in Gieten. "Er staan veel wereldtoppers aan de start, waaronder veel wereldkampioenen en oud wereldkampioenen", laat secretaris Jantienus Warners weten. "Daarnaast ben ik zeer blij dat Boom en Van Vleuten aan de start verschijnen." Ook staan Tijmen Eising en Gert-Jan Bosman aan de start.Dat Van Vleuten in Gieten verschijnt was al bekend. "We wilden het nieuws graag vandaag bekend maken, maar Annemiek maakte zaterdag, na haar wereldtitel, het nieuws op de Belgische tv al bekend." Boom was wel een verrassing. "Lars heeft nog geen nieuw contract nu zijn huidige ploeg stopt als sponsor. Hij moet dus nog een nieuw contract verdienen. Ik verwacht hem niet op het podium, maar hij zal zeker van voren meedoen", aldus Warners.Naast de wedstrijden is er dit jaar ook aan entertainment gedacht. Om 12:45 uur, in de pauze van de wedstrijden, zal Mooi Wark een optreden verzorgen. Verder geeft Mark Tuitert een lezing tijdens de VIP-lunch. Op zaterdag is er een MTB toertocht, een (gezins-)belevingswandeltocht en is de Jumbo Visma wielerploeg op zoek naar nieuw talent.Warners roept het publiek op om rekening te houden met de afsluiting van de N33. "Zondag is de weg tussen Assen en Gieten afgesloten. Supporters die uit het zuiden komen, kunnen in Hoogeveen het beste de A37 en N34 volgen."De 44e Superprestige wordt zondag 13 oktober verreden en is vanaf 13:30 uur live te zien op TV Drenthe.