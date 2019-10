De Wolden verhoogt toeristenbelasting

De verhoging is nog niet besproken met de toeristische sector. De invoering is pas in 2021 om de sector genoeg tijd te geven de maatregel in te voeren. Kinderen tot 12 jaar blijven vrijgesteld van toeristenbelasting.Volgens burgemeester Roger de Groot zou het recreatieschap een toeristenbelasting van 1,50 euro adviseren en komt de gemeente daar dus bij lange na niet aan.Ook de inwoners van de gemeente gaan het voelen dat de gemeente wat krapper bij kas zit dan gebruikelijk. Zo stijgt de onroerdendezaakbelasting (OZB) met 1,5 tot 2 procent. Ook zijn burgers meer kwijt voor verwerking van afval en aan rioolheffing.Het college is blij dat er ondanks de krappe begroting toch nog 4 miljoen euro per jaar kan worden geïnvesteerd in voorzieningen, zoals de aanleg van fietspaden, een nog te bouwen Multifunctionele Accomodatie (MFA) in Zuidwolde en het aanpakken van evenemententerreinen."Wij hoeven hier geen zwembaden of andere sportaccommodaties te sluiten", zei Jan van 't Zand, wethouder financiën.Het meeste geld spendeert de gemeente aan het sociaal domein; daar gaat 22 tot 23 van de totale begroting van 50 miljoen euro naartoe.Om het budget voor bijvoorbeeld de jeugdzorg beheersbaar te houden overweegt de gemeente maatregelen te nemen om de instroom te verminderen. "We zetten in op praktijkondersteuning bij huisartsen. Een goed gesprek met de cliënt zou moeten leiden tot een betere afweging bij doorverwijzing", aldus Van 't Zand.