De Keuken van Drenthe: 'Om je vingers bij af te likken'

Komende herfst kookt een Drentse kok elke week een gerecht op de set van het programma. "We hebben uit de hele provincie koks gevist", vertelt presentatrice Diana de Groot. "In elke aflevering een andere chefkok."Op verschillende plaatsen in de provincie worden afleveringen van het kookprogramma opgenomen in de buitenlucht. Terwijl de kok in de keuken aan het werk is, interviewt De Groot een bijzondere vrijwilliger."Het is een beetje kamperen en improviseren", zegt chefkok Vink. Hij is een van de koks die meedoet aan het programma. "Je moet steeds wachten", vertelt hij over het werken voor de camera.Of het eten nog warm genoeg is als alle camera's eindelijk klaar staan? "Ik vond het nog heerlijk smaken", aldus De Groot. "Ik ben zelf wat van de snelle hap," zegt de presentatrice, "maar als zo'n chefkok een stukje vlees voor je bereidt, dan is het een om je vingers bij af te likken."De recepten, waaronder die van Vink, verschijnen uiteindelijk op de site van het programma. De Keuken van Drenthe is eind oktober op RTV Drenthe te zien.