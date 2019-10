'Pompoen is warmteminnend én kan goed tegen droogte'

De dagen worden korter en de bomen kaler; nog even en de feestdagen staan weer voor de deur. Halloween, uit de Verenigde Staten overgewaaid, is het eerste punt op de agenda. Maar voordat het zover is, moeten de voor het feest iconische pompoenen worden geoogst.

“Halloween wordt hier steeds populairder", ziet pompoenkweker Johan Hospers van Hospers Pompoenen in Erica. Hij zegt dat de pompoenenmarkt een groeimarkt is. "Ik dacht dat het met decoratie pompoenen wat minder werd, maar die blijven ook terugkomen.”Voordat de pompoenen uitgehold kunnen worden om ruimte te maken voor een waxinelichtje, moeten ze eerst worden geplukt. Was de warmte in de afgelopen maanden nadelig voor de pompoenkweek dit jaar?Hospers zegt van niet. Hij noemt het juist een goede zomer die mooie pompoenen opleverde. Hij wijst op de wortels van de pompoenplant die diep de grond ingaan. “We hebben maar één of twee keer beregend. Dat is voldoende. Het is een warmteminnende plant én kan goed tegen droogte.”Hospers zegt dat hij decoratie- en eetbare pompoenen van verschillende soorten kweekt. Hij heeft zelfs een reus van 80 kilo (!) gehad. Je kunt de vrucht verwerken in bijvoorbeeld soep, cake, pasta en babyvoeding. Maar je kan hem natuurlijk ook uithollen voor 31 oktober.Pompoenkweker Hospers heeft nog een tip voor mensen zodat een uitgeholde exemplaar langer meegaat voor Halloween. “Je kunt ze aan de binnenkant met haarlak inspuiten. Bacteriën gaan hem dan minder snel afbreken. Dat scheelt weer twee à drie dagen.”