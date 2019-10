Lagere kosten, maar ook minder inkomsten voor Groningen Airport Eelde

Desondanks valt het verlies in het eerste deel van 2019 43.000 euro lager uit dan was ingeschat.Dat staat in het verplichte halfjaarlijkse overzicht van de resultaten van de luchthaven. De aandeelhouders, de provincies Drenthe en Groningen en de stad Groningen, Tynaarlo en Assen, willen elk half jaar een overzicht van de resultaten. Er zijn minder kosten geweest. Uiteindelijk is het verlies in het eerste half jaar 118.000 euro.Dat er minder passagiers zijn, was verwacht. Sinds het vertrek van Nordica Air zijn de lijndiensten met Kopenhagen en München opgeheven. AIS Airlines nam de lijndienst naar Kopenhagen over, maar doet dat met veel kleinere toestellen.In totaal passeerden 88.175 passagiers de douane. Dat is 6 procent minder dan vorig jaar. En dan is er ook het tegenvallende aantal passagiers op de lijndiensten naar Londen en Kopenhagen. 23 procent minder dan vanuit werd gegaan.In het verslag schrijft de directie van de luchthaven dat het aantal passagiers dat via Eelde op vakantie ging, op het verwachte niveau ligt. Groot succes was de bestemming Kanaaleilanden.Alle vluchten van SunAir Vakanties waren uitverkocht. SunAir uit Alphen aan de Rijn is van plan om ook komend zomerseizoen vanaf Eelde te vertrekken. En dan voor een langere periode. Dus meer vluchten.Positief voor de luchthaven waren extra vluchten die vanaf andere luchthavens naar Groningen Airport Eelde zijn verplaatst. Dat leverde extra passagiers op. En de verkoop van brandstof leverde meer geld op.De luchthaven houdt rekening met minder passagiers dit winterseizoen. Er vervallen vluchten. Dat betekent zo'n 5700 passagiers minder.Groningen Airport Eelde moet op de kleintjes letten. De aandeelhouders hebben de luchthaven na het vertrek van Nordica Air opgedragen zuinig te zijn. Zo is er weinig budget voor marketing en promotie. Maar ook investeringen worden uitgesteld.Luchtvaartmaatschappij Corendon maakte vandaag overigens bekend dat ze op al haar vluchten vanaf Eelde de parkeerkosten van de passagiers gaat betalen. Dat doet de maatschappij ook op Maastricht Aachen Airport. Corendon hoopt daarmee passagiers te kunnen verleiden op hun vluchten naar Bodrum, Antalya en Kreta.