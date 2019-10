Ook goed nieuws uit ziekenboeg FC Emmen: Eerste groepstraining Anco Jansen

Naast het slechte nieuws over Nick Bakker en Jan Niklas Beste, waarvan de eerste zeer lang uit de roulatie is, was er vandaag ook goed nieuws te melden vanuit de Oude Meerdijk. Zo stonden Nikolai Laursen, Marko Kolar, Henk Bos, Shani Tarashaj en Anco Jansen weer op het veld.

Dit is een grote stap in mijn herstel en ik moet zeggen dat het boven verwachting goed ging. Anco Jansen, aanvoerder van FC Emmen die vandaag voor het eerst sinds april weer met de groep meetrainde

Vrees van FC Emmen blijkt terecht: Nick Bakker lang uit roulate

Dick Lukkien: Dit is een persoonlijk drama voor Nick

Kolar en Laursen trainden apart, terwijl de rest meedeed met de groep.Voor Anco Jansen was het de eerste keer sinds eind april dat hij met de selectie meetrainde en daar was hij zelf uiteraard zeer blij mee. "Dit is toch wel een belangrijke stap in mijn herstel. Tot nu toe was ik hooguit een half uur op het veld, alleen met een hersteltrainer. Vandaag heb ik een uur met de groep meegedaan en dat ging boven verwachting goed"De captain van de Drentse club voegde daar meteen aan toe dat deze stap nog niet betekent dat hij nu op zeer korte termijn zijn rentree kan maken. "Nee zo werkt het niet. Maar we boeken progressie en dat is, ook mentaal gezien, wel fijn. Het is ook niet zo dat ik vanaf nu elke dag op het veld sta met de groep. Morgen staat er voor mij bijvoorbeeld ook geen veldtraining gepland."